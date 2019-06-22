https://static.news.ru/photo/d325b530-9492-11e9-b24a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

«Уральские авиалинии» понесут значительные потери из-за закрытия с 8 июля грузинского направления. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

По его словам, до назначенной даты авиаперевозчик будет вывозить пассажиров. Вопрос о приостановке продаж билетов в компании решат в самое ближайшее время, сообщает ТАСС .

«Уральские авиалинии» выполняют ежедневные рейсы в республику Закавказья из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов РФ.

Ранее News.ru сообщал, что перевозчики организуют вывоз россиян, пожелавших покинуть Грузию досрочно, без всяких дополнительных затрат. Это касается тех, у кого есть билеты на дату после прекращения авиаперевозок. Те, кто останется в стране после 8 июля, будут улетать домой за свой счёт через третьи страны. Окончательно со сроками прекращения авиасообщения с Грузией Россия определится в ближайшие дни.