https://static.news.ru/photo/a2b9bde0-9bc9-11e9-a52b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Хартия добросовестного налогоплательщика ювелирного рынка России начала действовать 1 июля, сообщил гендиректор инициировавшей её создание Гильдии ювелиров РФ (входят компании Sunlight, «Бронницкий ювелир», Московский ювелирный завод, российское юрлицо Swarovski и другие) Эдуард Уткин.

По его словам, ключевой целью инициативы является повышение прозрачности рынка и обеление отрасли.

Подписавшие хартию компании должны обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней и применять прозрачные схемы уплаты НДС, а также исключить сотрудничество с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что правовой коллизией назвали в российском Минфине невозможность легально проводить онлайн-продажи ювелирных изделий. Как сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев, ведомством уже разработан проект изменений в законодательство, направленных на устранение данного обстоятельства.