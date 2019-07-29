Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Юнипро» и отложил на два месяца рассмотрение четвёртого иска структуры РУСАЛа — «Русал Энерго», касающегося расторжения договора о предоставлении мощности (ДПМ) после аварии на третьем блоке Берёзовской ГРЭС в Красноярском крае, а также взыскания с генерирующей компании 96 млн рублей в качестве необоснованного обогащения.
Свою просьбу о переносе рассмотрения иска представитель «Юнипро» мотивировал тем, что компании рассматривают возможность заключения мирового соглашения.
По его словам, в этом сложном деле присутствует много сторон, которые примут участие в обсуждениях, передаёт
Ранее News.ru писал, что арбитражный суд Амурской области оставил без движения до 14 августа исковое заявление банка «Восточный» об аресте 41,6% акций, принадлежащих акционеру Evison Holdings Ltd.