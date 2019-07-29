https://static.news.ru/photo/8e6e2770-b25a-11e9-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Американская компания Uber Technologies Inc. решила сократить почти 400 сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру. Реорганизация объясняется разросшимся штатом разных служб, что «приводит к дублирующим функциям и способствует принятию неясных решений».

Об этом говорится в письме сотрудникам, разосланном генеральным директором Uber Дарой Хосровшахи, сообщает Bloomberg .

Сегодня существует всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Это происходит естественным путем по мере того, как компания становится больше, и нам нужно этим заняться и быстро, — цитирует агентство Хосровшахи.

Ранее News.ru сообщал, что безрадостным оказался в мае 2019 года дебют самого ценного стартапа США на бирже Нью-Йорка. Стоимость акций Uber в первый же день торгов упала на 7,6%. Цена акций компании снизилась с $45 до $41,57. Такое первоначальное падение оказалось редким «для столь громких акций». Uber, разместившей 180 млн акций, удалось привлечь $8,1 млрд. При этом капитализация компании выросла всего до $76,5 млрд.