Американская компания Uber Technologies Inc. решила сократить почти 400 сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру. Реорганизация объясняется разросшимся штатом разных служб, что «приводит к дублирующим функциям и способствует принятию неясных решений».
Об этом говорится в письме сотрудникам, разосланном генеральным директором Uber Дарой Хосровшахи, сообщает
Сегодня существует всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Это происходит естественным путем по мере того, как компания становится больше, и нам нужно этим заняться и быстро, — цитирует агентство Хосровшахи.
Ранее News.ru сообщал, что безрадостным оказался в мае 2019 года дебют самого ценного стартапа США на бирже Нью-Йорка. Стоимость акций Uber в первый же день торгов упала на 7,6%. Цена акций компании снизилась с $45 до $41,57. Такое первоначальное падение оказалось редким «для столь громких акций». Uber, разместившей 180 млн акций, удалось привлечь $8,1 млрд. При этом капитализация компании выросла всего до $76,5 млрд.