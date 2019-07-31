https://static.news.ru/photo/72fc4afc-b404-11e9-92cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) собирается сократить около тысячи сотрудников.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин озабочен информацией о грядущих сокращениях в связи с тем, что сотни семей уволенных сотрудников окажутся в сложной ситуации. Он пообещал, что на территории завода откроют пункт консультаций, где работники смогут встретиться с представителями других компаний и получить предложения о трудоустройстве.

Как писал News.ru ранее, тюменская компания СибНАЦ, персонал которой насчитывает около 400 человек, намерена сократить часть сотрудников. Об этом заявил её конкурсный управляющий Руслан Салахов. Точное количество работников, которые попадут под сокращение, он не назвал. При этом отметил, что предприятие работает над крупным заказом, выполнение которого, возможно, поможет избежать ликвидации компании.