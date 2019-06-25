https://static.news.ru/photo/092ed980-972d-11e9-bcb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Совет директоров компании «Транснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 77,611 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

На обыкновенную и привилегированную акцию придётся выплата в 10,706 тысячи рублей. По итогам заседания совета директоров компании на дивидендные выплаты рекомендовано направить 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли «Транснефти». Соответствующая рекомендация должна быть утверждена общим собранием акционеров компании.

Как ранее писал News.ru, «Транснефть» нарастила объём чистой прибыли согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) на 15% в I квартале текущего года. Как отмечается в опубликованных материалах, показатель достиг 53,9 млрд рублей. При этом за отчётный период до 260,1 млрд рублей увеличилась выручка, рост составил 15% в годовом выражении.