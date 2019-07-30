https://static.news.ru/photo/4f9595ea-b39c-11e9-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ukrtransnafta/facebook.com

«Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание некачественного сырья в нефтепровод «Дружба».

«Укртранснафта» получила от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении компании в Facebook.

По данным «Укртранснафта», это позволило покрыть недополученный доход.

Как ранее писал News.ru, руководство «Транснефти» утвердило максимальный размер выплат грузоотправителям из-за загрязнённой нефти в трубопроводе «Дружба». Размер компенсации составляет $15 за баррель некондиционной нефти, говорится на сайте компании .

Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.