https://static.news.ru/photo/c4767f54-91e2-11e9-9a2c-fa163e074e61_1024.jpg Давид Якобашвили Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Бизнесмен Давид Якобашвили является неконфликтным человеком, а уголовное дело — это способ давления. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

80% всех дел против бизнеса — это случаи, когда предприниматели сами привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов, — цитирует Титова РБК .

По его мнению, силовикам важно «не осуждение Якобашвили в конце пути, а возможность давить на него через уголовный процесс».

Титов добавил, что коммерсанты привлекают для решения конфликтов следственные органы, поскольку не верят в арбитражные процессы.

Идёт драка на дубинках, а самая большая дубинка — это уголовное дело. Не суд и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела, — резюмировал бизнес-омбудсмен.

Как писал News.ru, ранее сообщалось об обыске в музее «Собрание» основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили. По неподтверждённым данным, следственные действия якобы связаны с уголовным делом, заведённым ФСБ по жалобе бывшего бизнес-партнёра предпринимателя — Бориса Минахи, который обвиняет его в хищениях средств Ейского портового элеватора.