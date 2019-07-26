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Арбитражный суд Амурской области оставил без движения до 14 августа исковое заявление банка «Восточный» об аресте 41,6% акций, принадлежащих акционеру Evison Holdings Ltd. Это следует из определения суда.

Решение принято в связи с тем, что банк не указал стоимость акций, на которые он просит наложить арест, передаёт ТАСС .

Из-за этого суд не смог определить соразмерность заявленной обеспечительной меры с размером имущественных требований, которые предъявляются к ответчикам.

Кроме того, заявитель не представил документы с легализацией о регистрации кипрской компании Evison Holdings Ltd.

Банк «Восточный» подал исковое заявление к Evison Holdings Ltd. и Майклу Джону Калви 23 июля. В нем содержалось требование принять обеспечительные меры и наложить арест на обыкновенные именные акции в количестве 334,2 млрд штук.

Ранее News.ru писал, что Evison Holdings Ltd., подконтрольная инвестфонду Baring Vostok, требует признать незаконным решение нового совета директоров банка «Восточный» о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления.