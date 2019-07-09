В столичных кафе и ресторанах грузинской кухни ждут окончания периода напряжённости между двумя странами. Представители сферы общепита всё же ожидают возможные санкции на поставки вина и минеральной воды из Закавказья, выяснил News.ru.

Несмотря на то что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею введения торговых ограничений в отношении Грузии, Госдума не будет отзывать заявление по этому поводу, принятое утром 9 июля. По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, документ, единогласно принятый парламентариями, даёт право кабмину на ответные меры. Уже после выступления президента спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул неизменность позиции парламентариев — экономические меры необходимы.

Большинство игроков общепита выжидает, чем закончится нынешний конфликт между странами. Такую позицию, в частности, занимает руководство сети кафе «Натахтари». Представители заведения не смогли ответить на вопрос о возможном повышении цен в меню. Многие кафе и рестораны отказались от комментариев, объясняя это не желанием обсуждать «политические события».

В ресторане домашней грузинской кухни «Ткемали» уверены, что напряжение между странами не скажется на классических кавказских блюдах.

Пока мы думаем. Не знаем, что будет дальше. Но цены на еду вряд ли вырастут. Хинкали и хачапури останутся при той же цене. Все продукты и ингредиенты для грузинской кухни сегодня есть в Москве. Они не обязательно должны быть грузинскими. Эта неприятная история никак не повлияла на отношение к грузинской кухне. В России её любят, — рассказали корреспонденту News.ru в ресторане.

В ресторане «Сахли» также считают, что в ближайшее время повышения цен на блюда грузинской кухни не произойдёт.

Отток клиентов наверняка всё-таки будет, 20–25%. Неизвестно, как ситуация продолжится. Плюс сейчас курортный сезон, отток связан и с этим фактором. Запрет на ввоз вин будет ударом, но у нас хорошая винная карта, — поделились рестораторы.

Ситуация не отразилась на работе заведения, принадлежащего известной телеведущей Тине Канделаки «Тинатин».

У нас нет информации, что на какие-либо блюда грузинской кухни повысились цены. Работаем в обычном режиме. Мы ничего не меняли и не собираемся. Пока всё спокойно, всё стабильно. Ждём, когда всё закончится. Надеемся, что конфликт будет урегулирован в положительном ключе, — рассказали в заведении.

При этом эксперты считают, что после заявления Владимира Путина какие-либо санкции в отношении Тбилиси вводится не будут.

Торговые ограничения против Грузии вряд ли будут введены. Но если будет ограничен импорт из Грузии определённых товаров, то она потеряет экспортную выручку. Возможные санкции не отразятся на грузинском общепите. Не думаю, что у людей, которые посещают грузинские рестораны, изменятся предпочтения. Ограничения против грузинского общепита вводиться не будут. Александр Кнобель директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли

Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 9 июля проголосовали за необходимость введения ограничительных мер в отношении Грузии. Поводом для этого стали прямые оскорбления в адрес президента РФ в передаче грузинского телеканала «Рустави 2» со стороны ведущего Георгия Габунии.

Выступление журналиста уже осудили президент и премьер-министр Грузии, а также МИД. Главное внешнеполитическое ведомство России назвало беспрецедентной по низости выходку Габунии, оценив её как провокацию грузинских радикалов.

Депутаты ГД РФ предполагали ограничить ввоз грузинских вин и минеральных вод. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что он и его близкие обойдутся без данных продуктов.

У нас замечательные вина в России, рекомендую вам, — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь представители Роспотребнадзора усилили контроль за качеством поступающей в Россию алкогольной продукции из Грузии. По данным ведомства, количество контрафактной продукции с 2014 по 2018 год выросло почти в три раза.

Санкции могли затронуть не только поставки вин, но и туристическую отрасль, а также финансовые операции. Володин напомнил, что Россия занимает первое место по объёму денежных переводов в Грузию. В 2018 году их объём составил $641 млн. Спикер Госдумы также добавил, что почти треть турпотока Грузии обеспечивают россияне.