https://static.news.ru/photo/ea023660-99c0-11e9-8586-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов не согласен с тем, что российские малые и средние предприятия имеют основания опасаться правоохранительных органов.

Я не думаю, что они боятся правоохранительных органов, — заявил он в интервью телеканалу RT.

По его словам, Федеральная налоговая служба тоже «очень мягко с ними обращается» — проверяет менее 1% от всех малых и средних компаний страны.

Как писал News.ru, Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны. Он также призвал его не «фетишизировать». В феврале был арестован основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Следствие считает, что он участвовал в схеме хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».