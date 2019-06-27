Новосибирская налоговая инспекция приостановила операции по счетам Жерара Депардье в трёх банках из-за долга, сумма которого не разглашалась. Однако уже через несколько часов все ограничения по его счетам были сняты.
Рано утром по Москве счета Депардье были заблокированы. Примерно в полдень по Москве эти счета были разблокированы, — сообщил BFM.ru редактор сайта Tayga.info Василий Волнухин.
Представитель и деловой партнёр Депардье Юрий Мосман назвал известного актёра «образцовым налогоплательщиком», а историю с его счетами «информационным голодом» журналистов.
В Сибири Депардье организовал производство и поставку продуктов питания.
Как писал News.ru, Жерар Депардье оказался должником также в январе этого года. Информация о его задолженности была размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов. Российским налоговым органам ООО «ПЦ Жерара Депардье» не выплатило 6 тысяч 600 рублей. Компания занимается производством кино- и видеофильмов, а также телепрограмм.