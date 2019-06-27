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Механизм урегулирования вопроса компенсаций грузоотправителям в связи с загрязнением сырья в трубопроводе «Дружба» будет общим для всех. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

По его словам, все требования должны быть урегулированы в рамках заключённых договоров, о чём грузоотправителям, зарубежным транспортным операторам и нефтетрейдерам было сообщено на совещании 3 июня. С тех пор никаких...