https://static.news.ru/photo/c12baa14-a1d1-11e9-b235-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сбербанк рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito. По словам источников The Bell , кредитная организация серьёзно задумалась о приобретении «крупного онлайн-ретейлера» на фоне недовольства совместным проектом с компанией «Яндекс».

Маркетплейс и сервис для покупок из иностранных магазинов «Беру» якобы не смог достичь ключевых показателей (KPI). Кроме того, по словам собеседников издания, ещё одной причиной, из-за которой отношения сторон не сложились, является также попытка Сбербанка получить больший контроль над деятельностью и над платежами.

«Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие в 2017 году. Сейчас в него входит «Яндекс.Маркет», сервис «Беру» и площадка для покупок из зарубежных магазинов Bringly.

Ранее News.ru писал о том, что группа компаний «Яндекс», которая среди прочего владеет агрегатором службы такси, хочет договориться с властями столицы о дополнительной разметке на дорогах. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал управляющий директор корпорации Тигран Худавердян.