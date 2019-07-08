Сбербанк рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito. По словам источников
Маркетплейс и сервис для покупок из иностранных магазинов «Беру» якобы не смог достичь ключевых показателей (KPI). Кроме того, по словам собеседников издания, ещё одной причиной, из-за которой отношения сторон не сложились, является также попытка Сбербанка получить больший контроль над деятельностью и над платежами.
«Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие в 2017 году. Сейчас в него входит «Яндекс.Маркет», сервис «Беру» и площадка для покупок из зарубежных магазинов Bringly.
Ранее News.ru писал о том, что группа компаний «Яндекс», которая среди прочего владеет агрегатором службы такси, хочет договориться с властями столицы о дополнительной разметке на дорогах. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал управляющий директор корпорации Тигран Худавердян.