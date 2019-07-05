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«Татнефть» купит у финской корпорации Neste весь топливно-розничный бизнес в России, который включает 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге.

Соответствующее соглашение представители компаний подписали 5 июля. Они надеются завершить сделку до конца текущего года. По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе страны — одного...