Регулятор Турции одобрил продажу Сбербанком турецкого подразделения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Все одобрения от турецких регуляторов для продажи турецкой «дочки» Сбербанка — DenizBank получены, кредитная организация движется к закрытию сделки «на полных парах», — сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сделка по продаже турецкого DenizBank будет закрыта в конце 2018 года — начале 2019 года. Такие данные следуют из опубликованных материалов Сбербанка, писал News.ru.