https://static.news.ru/photo/0683c4ec-a70a-11e9-ae96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sabiccorp/facebook.com

Нефтехимическая корпорация Саудовской Аравии Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) оценит возможность участия в проекте группы ЕСН по производству метанола и в нефтехимическом проекте «Роснефти», расположенных на Дальнем Востоке. Такая информация содержится в итоговом протоколе заседания совместной межправкомиссии двух стран.

Sabic отметила интерес к возможному участию в дальневосточных проектах группы ЕСН по производству метанола из газа и в дальневосточном нефтехимическом проекте «Роснефти», следует из документа.

Саудовская сторона признала готовность «Сибура» изучить возможность строительства в Саудовской Аравии совместного предприятия по производству заменителя натурального каучука и каучука специального назначения, — также говорится в протоколе.

В планах группы ЕСН — строительство в Амурской области завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год. В то же время «Роснефть» планирует построить на Дальнем Востоке «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК).

В то же время проект по строительству производства нефтехимической продукции в городе Эль-Джубайль предварительно оценивается в $1,1 млрд и находится на стадии экономической оценки целесообразности. Возможное сотрудничество в этой сфере с 2017 года обсуждают саудовская госкомпания Saudi Aramco, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Сибур».