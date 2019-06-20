https://static.news.ru/photo/37421ff0-932a-11e9-bc05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов направили письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву с просьбой изучить ситуацию на российском рынке производства и потребления цельнокатаных колёс (ЦКК) для железнодорожного подвижного состава.

Согласно письму, производством ЦКК в России занимаются две компании — Выксунский метзавод (ВМЗ), входящий в Объединённую металлургическую компанию (ОМК), и «Евраз НТМК», а также украинский «Интерпайп». Со второй половины 2016 года спрос на колёса существенно вырос, однако дефицит не покрывается увеличением их выпуска.

По расчётам авторов обращения, спрос достигает 1,6 млн единиц в год, а заявленные суммарные мощности производителей составляют примерно 1,5 млн.

Methem (Mikko J. Putkonen/commons.wikimedia.org

Помимо этого, стоимость ЦКК за три года выросла с 16,5 тысячи рублей до 49 тысяч. На вторичном рынке в прошлом году она достигала 80 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что цены производителей на ЦКК в первом квартале 2018 года составляли около 23 тысяч рублей за единицу, а по итогам торгов, прошедших в мае 2019 года, цены производителей на новые ЦКК достигали 101 тысячи рублей за единицу, притом что рост стоимости металлолома за год не превысил 30%, — говорится в письме.

Белозёров и Ромашов подчеркнули, что из-за сложившейся ситуации поднялись цена новых вагонов и ставки операторов, что вызывает рост транспортной составляющей в стоимости продукции и препятствует развитию экономики.

По словам главы управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимхановой, служба пока не получила жалобу. При этом она отметила, что ведомство рассматривает дело о нарушении ВМЗ антимонопольного законодательства в связи с установлением и поддержанием монопольно высоких цен на рынке цельнокатаных колёс в прошлом году, а в качестве лиц, располагающих сведениями, привлечены ОАО «РЖД» и СОЖТ.

Галимханова добавила, что также претензии предъявлялись «Евраз НТМК», однако после анализа состояния конкуренции выяснилось, что на рынке ЦКК доминирующее положение занимает ВМЗ, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru сообщал, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по поручению правительства проверят информацию о резком подорожании топлива на независимых АЗС в отдельных регионах страны. Речь идёт о Сибири и Дальнем Востоке.