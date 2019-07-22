Группа компаний СК Мост, основным владельцем которой является российский бизнесмен Руслан Байсаров, совместно с представителями ОАО «РЖД» перестраивают железнодорожную инфраструктуру Сахалина. Специалисты трудятся над тем, чтобы перевести колесную колею на общефедеральный стандарт ширины. Данный проект имеет особую важность не только для региона, но и для России в целом. Сама масштабная стройка по географической значимости и объёмам работ остаётся уникальной для нашей страны.

Сотрудники ГК СК Мост проведут реконструкцию 53 объектов инфраструктуры на участке Арсентьевка — Ноглики, а также 9 объектов на территории Шахта — Холмск — Чехов, а железнодорожники перешьют островную магистраль, раскинувшуюся на сотни километров.

Узкоколейка уходит в прошлое

Сейчас проект находится на завершающей стадии реализации. До конца лета будут закончены работы на путях протяжённостью свыше 900 км. В настоящее время в РЖД занимаются переделкой колеи на участке Южно-Сахалинск — Взморье. Так, на данной территории идёт демонтаж старых рельсов японской узкоколейки, вместо которых возводятся новые и современные.

Стандартизацию сахалинских железнодорожной инфраструктуры проводит ГК СК Мост пресс-служба СК Мост

В задачи специалистов ГК СК Мост входит проведение реконструкции мостовых переходов. После чего железнодорожники перешивают рельсовую колею. Сейчас на территории острова идут работы по строительству свыше 30 мостов. Инженерам группы компаний Руслана Байсарова приходится возводить мосты заново в связи с тем, что старые конструкции подлежат обязательному демонтажу, а на их месте строятся новые опоры и пролётные строения. На особый контроль взяты мостовые конструкции на 249-м и 269-м километрах — они являются наиболее значимыми и масштабными из строящихся. В частности, на 269-м км участка Арсентьевка — Ноглики общая масса пролётного строения моста превышает 400 тонн металлоконструкций.

Планируется, что полностью переустроена на общесетевую ширину колеи железная дорога будет к 2020 году, именно тогда перешьют последний участок между Холмском и Шахтами. Прежний японский формат в 1067 мм будет заменён на 1520 мм. В июле 2019 года состоялось торжественное открытие пассажирского движения по маршруту Холмск — Томари, железнодорожные пути которого были обновлены.

Работа без сбоев

Проект по перестройке путей на Сахалине довольно трудоёмкий и сложный технологически. Представители ГК СК Мост отмечают, что главная задача, требующая максимального внимания и ответственности, состояла в том, чтобы суметь перевезти на территорию острова строительную технику, а также металлические и железобетонные конструкции, которые необходимы для возведения пролётных строений мостов. В работу в кратчайшие сроки должно было быть введено порядка 300 единиц техники, а помимо этого — свыше 150 единиц оборудования. Кроме того, специалисты группы компаний Руслана Байсарова были ограничены во времени, так как на строительство и реконструкцию более 50 мостов отводилось всего лишь два года. Примечательно, что работы не влияют на движение поездов и не приводят к его остановке, так как используются технологические окна.

В текущем году ГК СК Мост закончит труды на участке Арсентьевка — Ноглики, который растянулся с 8-го по 367-й км. В следующем году специалисты отстроят заново 9 объектов на территории Шахта — Холмск — Чехов, при этом работы на втором этапе уже ведутся.

Перевод железнодорожной инфраструктуры на общефедеральный стандарт 1520 мм реализует подконтрольная Руслану Байсарову ГК СК Мост пресс-служба СК Мост

Слаженная профессиональная работа и хорошее понимание поставленных задач привели к тому, что за всё время реализации проекта сотрудники ГК СК Мост не выбивались из графика, даже несмотря на то, что работы на Сахалине крайне специфичны. Ввиду того, что это остров, довольно часто сохраняется риск, что могут быть нарушены сроки поставки техники или материалов. Виной тому могут быть морские штормы или же сбой в работе паромов, перевозящих необходимое оборудование. Но огромный опыт в строительной сфере группы компаний Руслана Байсарова позволяет минимизировать возможные риски и просчитать факторы, влияющие на дедлайн выполнения работ. Кстати, повышенное внимание к процессу строительства проявляют и дикие животные. Так, нередкими гостями там становятся, к примеру, медведи.

Выполнению работ в точно поставленное время способствует также хорошо выстроенная логистика. В ГК СК Мост на Сахалине задействовали шесть буровых машин, они сооружают фундаменты из буронабивных свай сразу на шести строительных участках. Кроме того, ведутся одновременные работы по сборке металлических пролётных строений на восьми объектах. Всего же строительный процесс совершается сразу 20--25 участках, в котором задействованы от 600 до 800 человек, их численность зависит от вахты. Рабочие проживают в специальных вахтовых посёлках, в их распоряжении имеются все необходимые для жилья удобства.

Наперекор трудностям

В связи с тем, что практически все объекты на Сахалине, которые подлежали реконструкции, были в крайне плачевном состоянии, для специалистов СК Мост этот опыт стал весьма важным и ценным, им пришлось привыкать к специфике региональной инфраструктуры. При этом до начала масштабных работ по переустройству объектов железной дороги мосты надо было отремонтировать в связи с их старостью и дряхлостью. Так, мост на 264-м км через реку Гарь был возведён ещё в 1930 году японской стороной, а его состояние оценивалось как аварийное. В этой связи как таковая реконструкция для группы компании Руслана Байсарова перешла на новый уровень, став строительством объектов практически с ноля.

Руслан Байсаров руководит проектом по реконструкции инфраструктуры на Сахалине пресс-служба СК Мост

Группа компаний СК Мост в строительной отрасли с 1991 года — в задачи специалистов входит также сооружение портов, тоннелей, автомобильных и железных дорог и многое другое. В холдинг входят 12 мостостроительных компаний и три тоннельных подразделения, для начала строительства любого объекта на территории РФ специалистам потребуется не более месяца.

Среди довольно значимых объектов ГК СК Мост — вантовый мост на остров Русский, именно он запечатлён на новой купюре 2000 рублей. В сложнейших арктических климатических условиях был построен ряд объектов порта Сабетта на полуострове Ямал, что позволило сделать грузопоток по Северному морскому пути круглогодичным. А в столице осуществляется прокладка подземной инфраструктуры между готовящимися станциями Московского метрополитена «Окская» и «Нижегородская», которые войдут в состав Некрасовской линии.

Также ведутся работы, связанные со Вторым Байкальским тоннелем, благодаря которому перевозка грузов увеличится в 2,5 раза. Протяжённость объекта составляет 6,7 км, а расположен он регионе активного действия подземных тектонических плит.

Помимо этого, строится первый железнодорожный мост между РФ и Китаем в районе села Нижнеленинское и города Тунцзян, а также в завершающейся стадии постройки находится автодорожный мост через реку Амур, который соединит Благовещенск и Хэйхэ. Ожидается, что этот объект будет введён в эксплуатацию весной 2020 года.