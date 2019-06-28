Доля Ростеха в «Мегафоне» составляла 1,33%, госкорпорация владела ею с 2012 года.
Как писал News.ru, «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia объявили о первом международном видеозвонке в формате 5G, который соединил Петербург и Хельсинки. Это событие положило начало практическому применению сетей мобильной связи нового поколения. Звонок президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе, а также глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.