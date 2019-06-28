https://static.news.ru/photo/995ef718-99be-11e9-ba4e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Госкорпорация «Ростех» продала свою долю в российской телекоммуникационной компании «Мегафон». Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Да, мы продали, — цитирует ТАСС Чемезова.

Доля Ростеха в «Мегафоне» составляла 1,33%, госкорпорация владела ею с 2012 года.

Как писал News.ru, «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia объявили о первом международном видеозвонке в формате 5G, который соединил Петербург и Хельсинки. Это событие положило начало практическому применению сетей мобильной связи нового поколения. Звонок президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе, а также глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.