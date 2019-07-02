Доставка наборов готовых блюд становится популярным бизнесом для розничных сетей. Первым данную услугу запустил «Вкусвилл», сейчас тестирует проект X5 Retail Group.
Ежегодный оборот этого сегмента оценивается в 2,5 млрд руб. По мнению экспертов, закрепиться на рынке ритейлеры смогут лишь благодаря большим инвестициям, сообщает «
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и сервис по доставке рационов питания Grow Food договорились о продаже готовых блюд в интернет-магазине «Перекрестка». Пока потребителям предлагаются каши, омлеты, мясо, овощи и прочее. Стоимость набора составляет от 99 до 179 рублей за блюдо. В случае если услуга окажется востребованной, ассортимент расширят. Также не исключается, что в будущем ритейлеры удешевят свою продукцию.
Ранее News.ru сообщал, что крупномасштабных приостановок лицензий на продажу алкоголя опасаются торговые сети России из-за возможных ошибок в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). В регионах уже зафиксировано около 10 случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать спиртное из-за ошибок в системе. Погашенные штрафы система может принять за неоплаченные, что влечёт за собой приостановление лицензии у «нарушителя».