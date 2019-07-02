https://static.news.ru/photo/4968de74-9c5f-11e9-bb80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Доставка наборов готовых блюд становится популярным бизнесом для розничных сетей. Первым данную услугу запустил «Вкусвилл», сейчас тестирует проект X5 Retail Group.

Ежегодный оборот этого сегмента оценивается в 2,5 млрд руб. По мнению экспертов, закрепиться на рынке ритейлеры смогут лишь благодаря большим инвестициям, сообщает « Коммерсант ».

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и сервис по доставке рационов питания Grow Food договорились о продаже готовых блюд в интернет-магазине «Перекрестка». Пока потребителям предлагаются каши, омлеты, мясо, овощи и прочее. Стоимость набора составляет от 99 до 179 рублей за блюдо. В случае если услуга окажется востребованной, ассортимент расширят. Также не исключается, что в будущем ритейлеры удешевят свою продукцию.

Ранее News.ru сообщал, что крупномасштабных приостановок лицензий на продажу алкоголя опасаются торговые сети России из-за возможных ошибок в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). В регионах уже зафиксировано около 10 случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать спиртное из-за ошибок в системе. Погашенные штрафы система может принять за неоплаченные, что влечёт за собой приостановление лицензии у «нарушителя».