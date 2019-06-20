https://static.news.ru/photo/c4c1fdf6-9306-11e9-996f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.

Решение о таком способе продвижения отечественной алкогольной продукции должно быть принято до 18 июля. На данный момент доля продаж импортных вин в России достигает 40%, сообщает « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, пожилые люди, регулярно, но в умеренных количествах употребляющие вино, отличаются от своих непьющих сверстников более развитыми когнитивными способностями. К такому выводу пришли учёные из университета Осаки в Японии.