https://static.news.ru/photo/a741ef78-a6f9-11e9-85d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным потребовал конкретизировать понятие «семейный бизнес» в законодательстве.

Глава государства отметил, что данная форма хозяйствования широко распространена в мире. По словам Путина, России тоже следует двигаться в этом направлении.

Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства, — цитирует президента ТАСС .

Путин также поддержал идею Катырина о внесении поправки в законодательство, которая включает ТПП в инфраструктуру поддержки среднего и малого предпринимательства. Глава палаты пояснил, что пробелы в законах препятствуют работе палаты в плане помощи госструктурам в открытии представительств в регионах.

Ранее News.ru писал о предложении ТПП «оцифровать» бизнес. В палате полагают, что эта мера поможет снизить уровень коррупции в данной сфере.