Президент Владимир Путин во время встречи с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным потребовал конкретизировать понятие «семейный бизнес» в законодательстве.
Глава государства отметил, что данная форма хозяйствования широко распространена в мире. По словам Путина, России тоже следует двигаться в этом направлении.
Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства, — цитирует президента ТАСС.
Путин также поддержал идею Катырина о внесении поправки в законодательство, которая включает ТПП в инфраструктуру поддержки среднего и малого предпринимательства. Глава палаты пояснил, что пробелы в законах препятствуют работе палаты в плане помощи госструктурам в открытии представительств в регионах.
Ранее News.ru писал о предложении ТПП «оцифровать» бизнес. В палате полагают, что эта мера поможет снизить уровень коррупции в данной сфере.