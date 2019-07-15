https://static.news.ru/photo/e7ef8b1c-a770-11e9-9e7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yao Bing/Xinhua/Global Look Press

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.

Директор ТОО «Ник-Ойл» Николай Гардер рассказал, что собирается обратиться с жалобой в национальную палату предпринимателей Казахстана, сообщает газета « Коммерсант ».

Издание отмечает, что частная компания ТОО «Ник-Ойл» связана с «Газпром нефтью» только коммерческими отношениями. В «Газпромнефть — смазочные материалы» назвали происходящее «недоразумением», и выразили надежду, что оно скоро будет разрешено.

Ранее News.ru сообщал, что проведение повторной государственной экологической экспертизы вызывают задержку реализации 17% проектов «Газпром нефти». С таким заявлением на заседании научно-технического совета Росприроднадзора выступил советник генерального директора компании Олег Николаенко. Он подчеркнул, что перенос сроков происходит даже в том случае, если экспертный совет предлагает совсем незначительные изменения, которые не затрагивают вопросы капитального строительства и не влияют на окружающую среду.