В России уже появились первые результаты работы, которую ведут депутаты Госдумы по темам, затронутым президентом Владимиром Путиным в ходе ответов на вопросы граждан. Несмотря на то, что официальные поручения главы государства по итогам прямой линии, прошедшей 20 июня, ещё только разрабатываются, депутаты уже готовят необходимые законопроекты.

Так, решён вопрос с повышением зарплат сотрудникам МЧС, о чём задавали вопрос в ходе прямой линии, есть новые решения по поддержке многодетных семей, на финишную прямую скоро выйдет работа по повышению доступности лекарств и что особенно важно, уже в сентябре может появиться законопроект, запрещающий привлекать к уголовной ответственности предпринимателей, проходящих по экономическим преступлениям по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). Об этом и других решениях депутатов Госдумы, принятых по итогам прямой линии — в материале News.ru.

Из 2,5 млн вопросов граждан, поступивших на прямую линию Владимир Путин успел ответить на 81 вопрос. По всем затронутым в ходе беседы вопросам в администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства. Эта работа ещё продолжалась на момент подготовки материала, и соответственно официальных поручений главы государства депутатам Госдумы пока не поступило. Но парламент сработал на опережение и ведёт работу по целому ряду направлений — анализом правоприменительной практики по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, доступности лекарств и повышению зарплат сотрудникам МЧС. К президенту тогда обратился Станислав Таукачикас — пожарный из Калининградской области. Он рассказал, что его зарплата составляет 16 тысяч рублей в месяц, и прожить на такую сумму почти невозможно. По его словам, люди вынуждены работать в двух-трёх местах. Он спросил президента: «Когда поднимут зарплаты?». Владимир Путин пообещал повышение зарплат служащим МЧС несколькими траншами в среднем до 32 тысяч рублей.

И Госдумой уже рассмотрены в трёх чтениях поправки в бюджет 2019-2021 года, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей, рассказал News.ru первый заместитель председателя комитета ГД РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Сергей Лантюхов/News.ru

Мы завершили работу над законопроектом, которым вносятся изменения в бюджет 2019 года. В числе принятых поправок — дополнительные расходы в размере 4,3 млрд рублей на повышение оплаты труда работникам реагирующих подразделений МЧС России. Этих средств должно хватить на то, чтобы увеличить зарплаты рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей. И таким образом решить проблему, с которой обращался к главе государства на «прямой линии» один из сотрудников этой структуры, которая ежегодно спасает тысячи наших сограждан. Александр Ремезков первый зампредседателя комитета ГД РФ по бюджету и налогам

Но это далеко не все решения, которые уже сделаны в бюджетной сфере по результатам прямой линии, напомнил Александр Ремезков. Так, направляется 961,5 млн рублей на ежемесячные выплаты до достижения ребенком возраста трех лет многодетным семьям. Эта мера и аналогичные, надеется парламентарий, поможет решить проблему низких доходов семей с детьми, о которой так же говорилось на прямой линии.

Продолжается работа над изменением критерия нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Выплата будет увеличена с полутора до двухкратной величины прожиточного минимума. Этот законопроект был разработан для выполнения задач, поставленных еще в послании Федеральному Собранию. И это наглядное свидетельство того, что президент России хорошо знает о насущных проблемах россиян, находит пути их решения еще до того, как граждане обратятся к нему напрямую. Александр Ремезков первый зампредседателя комитета ГД РФ по бюджету и налогам

Анализом правоприменительной практики по еще одной теме прямой линии — преследованиям и прессингу предпринимателей со стороны правоохранительных органов, обычно это идёт по статьям 228 и 303 УК РФ, а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции. И здесь на подходе ещё одно очень важное решение по модернизации 210 статьи УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). Предпринимателей не будут привлекать по ней к уголовной ответственности, если их обвиняют по экономическим статьям, сообщил член комитета ГД по безопасностит и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Сегодня по экономическим составам зачастую идет дополнительная кодификация «организация преступного сообщества». Складывается практика, что любое коммерческое предприятие, если у него есть сотрудники, вызывающие сомнение с точки зрения законности, можно расценивать как «организацию преступного сообщества». Это ненормально. Я уже запросил свежую статистику в Генпрокуратуре чтобы понять, сколько сегодня возбуждается уголовных дел по 210 статье. Надо срочно менять законодательство. Ведь идеология, заложенная в 210 статью — другая. И если правоприменение хромает — то это или неопытность следователей, или умысел, или просчеты законодателей. Действительно, они давали слишком широкие усмотрения. Анатолий Выборный член комитета ГД по безопасностит и противодействию коррупции

Теперь комитет хочет оценить действующее законодательство и понять, что виновато в истории с 210 статьёй — законы или их применение.

«Сегодня на площадке Торгово-промышленной палаты мы инициировали вместе с Прокуратурой России, адвокатами, учеными проведение в сентябре научно-практической конференции по вопросу „применение 210 статьи по экономическим составам“. Поставим диагноз, установим причину и пропишем лечение от этой болезни. Я уверен, что в итоге конференции мы сможем предложить поправки к 210 статье — исключить привлечение к уголовной ответственности предпринимателей, проходящих по экономическим статьям», — отметил Выборный.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил журналистам, что в Госдуме подготовят комплексные изменения в законодательство, которые сделают лекарства более доступными для граждан.

«Назрела необходимость внесения комплексных изменений в законодательство, которые были бы направлены на две цели: снизить зависимость нашего фармацевтического рынка от импортных составляющих и сделать лекарства более доступными для наших граждан», — сказал Исаев по итогам заседания Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

По его словам, сегодня у нас зачастую аптеками называются магазины по продаже готовых лекарственных форм, а классическая аптека предлагает, например, наличие рецептурно-провизорского отдела, где по рецепту врача из имеющихся субстанций готовятся лекарства, учитывающие индивидуальные особенности человека.

Сергей Лантюхов/News.ru

Так, подчеркнул он, первая подгруппа будет заниматься вопросами совершенствования процедур государственного регистрирования лекарств.

«Это связано и с условиями регистрации как наших новых препаратов, так и импортных, допуска различного рода препаратов на российский рынок. Эту подгруппу возглавит Александр Петров (депутат комитета ГД по охране здоровья), который курирует работу соответствующего профильного подкомитета в комитете по охране здоровья», — рассказал парламентарий.

Также будет создана подгруппа по совершенствованию порядка торговли лекарственными препаратами, продолжил Исаев. «Она как раз коснется вопросов взаимодействия между производителями, аптеками и потребителями, регулирования цен на лекарственные препараты, находящимися в свободной торговле, создания условий, когда аптеки предлагали бы не только самые дорогие препараты, — сегодня они в этом заинтересованы в наибольшей степени, — но и всю имеющуюся линейку лекарств, создания условий для расширения и наполнения смыслом деятельности аптек. Сегодня у нас зачастую аптеками называются магазины по продаже готовых лекарственных форм, а классическая аптека предлагает, например, наличие рецептурно-провизорского отдела, где по рецепту врача из имеющихся субстанций готовятся лекарства, учитывающие индивидуальные особенности человека», — пояснил Исаев.

Подгруппу по совершенствованию порядка торговли лекарственными средствами возглавит депутат комитета ГД по международным делам Елена Панина.

«Отдельно мы предложили создать группу по лекарственному обеспечению граждан, которые получают лекарства за счет средств из бюджета различного уровня. Третью группу возглавит Айрат Фаррахов. Здесь речь идет о 12 нозологиях и об орфанных заболеваниях, об обеспечении лекарствами людей, которые находятся в государственных стационарах — они также бесплатно получают лекарства. Здесь будет и тема конкурсных закупок соответствующих лекарств, и тема контроля, чтобы исключить такое явление как так называемое „вторичное“ появление лекарств на рынке, когда лекарства должны были быть переданы пациентам, их получило медицинское учреждение, но вдруг эти лекарства появляются в аптеках и продаются по коммерческим ценам», — сказал Исаев.