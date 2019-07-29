https://static.news.ru/photo/8b4efde0-b26d-11e9-909c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Начальник главного управления Главгосстройнадзора по Московской области Артур Гарибян сообщил, что ряд строительных компаний оштрафован на 2,4 миллионов рублей в общей сложности.

В частности, застройщики допустили такие нарушения, как несоблюдение требований нормативных документов в строительстве, проектной декларации и информационной открытости, непредоставление отчётов о деятельности с привлечением средств дольщиков и строительство без получения разрешения, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru ранее, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков заявил, что власти законодательно ввели в правоприменительную практику понятие «экспертного сопровождения» проекта строительства. Общественный институт будет создан в России. Экспертное сопровождение — это оценка соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, требованиям технических регламентов, заданию застройщика и результатам инженерных изысканий.