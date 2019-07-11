https://static.news.ru/photo/b373c246-a3be-11e9-adf1-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Решения о предоставлении налоговых льгот «Роснефти» на арктические проекты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В компании действительно очень часто инициируют проекты, сложные по выполнению, трудновыполнимые в связи со стандартной налоговой нагрузкой. Что касается этой конкретной ситуации, то каких-либо решений окончательных не принималось, поэтому комментировать служебную переписку я не буду традиционно, — сказал Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что компания — один из крупнейших налогоплательщиков России и является системообразующей для российской экономики.

Как ранее писал News.ru, компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут получить льготы на развитие четырёх арктических месторождений. Их совокупные запасы оцениваются в 1,9 млрд тонн нефти. По данным газеты «Ведомости», компании намерены создать единый кластер из Тагульского, Сузунского и Лодочного месторождений «Роснефти» и Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга». Для его развития им требуются существенные налоговые послабления.