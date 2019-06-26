«Новатэк» поставил на рынок Японии первую партию сжиженного природного газа (СПГ). Он был произведён на заводе «Ямал СПГ».
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Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон отметил, что Япония является одним из приоритетов маркетинговой стратегии компании и является существенным СПГ-рынком.
Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами, — заявил он.
Как ранее писал News.ru, Соединённые Штаты Америки могут в течение пяти лет стать лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар. Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) Gas-2019.