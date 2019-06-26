https://static.news.ru/photo/2893d724-97e8-11e9-a3f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: gazprom.ru

«Новатэк» поставил на рынок Японии первую партию сжиженного природного газа (СПГ). Он был произведён на заводе «Ямал СПГ».

Как сообщает пресс-служба компании, поставка была осуществлена в рамках долгосрочного контракта с концерном Total. Все работы проводились в полном соответствии с графиком.

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон отметил, что Япония является одним из приоритетов маркетинговой стратегии компании и является существенным СПГ-рынком.

Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами, — заявил он.

Как ранее писал News.ru, Соединённые Штаты Америки могут в течение пяти лет стать лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар. Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) Gas-2019.