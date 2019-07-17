Общероссийское объединение пассажиров считает, что покупка компанией «Яндекс.Такси» активов группы «Везёт» может привести к повышению цен на услуги перевозок. Они отправили соответствующее письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву.
Представители организации посчитали, что при закрытии сделки доля «Яндекса» на столичном рынке составит 85,87%, а на региональных — 87,36%, передаёт
При этом на начальном этапе работы объединённой компании мы предполагаем, что цена поездки останется на прежних значениях, но в долгосрочной перспективе <...> средняя цена поездки вырастет не менее чем на 20%, — отмечается в тексте письма.
Представители организации попросили ФАС проверить сделку и принять меры в случае, если она нарушает антимонопольное законодательство.
В ведомстве заявили, что ещё не получили документ.
Ранее News.ru писал, что компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») подписала соглашение о приобретении программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везёт». Сумма инвестиций в течение трёх лет в регионах РФ составит около восьми миллиардов рублей.