https://static.news.ru/photo/c05c069c-a8b1-11e9-9f18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Общероссийское объединение пассажиров считает, что покупка компанией «Яндекс.Такси» активов группы «Везёт» может привести к повышению цен на услуги перевозок. Они отправили соответствующее письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву.

Представители организации посчитали, что при закрытии сделки доля «Яндекса» на столичном рынке составит 85,87%, а на региональных — 87,36%, передаёт РИА Новости . Они уверены, что в результате фактически создадутся условия для установления монопольных цен, а также повышения комиссии для шофёров.

При этом на начальном этапе работы объединённой компании мы предполагаем, что цена поездки останется на прежних значениях, но в долгосрочной перспективе <...> средняя цена поездки вырастет не менее чем на 20%, — отмечается в тексте письма.

Представители организации попросили ФАС проверить сделку и принять меры в случае, если она нарушает антимонопольное законодательство.

В ведомстве заявили, что ещё не получили документ.

Ранее News.ru писал, что компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») подписала соглашение о приобретении программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везёт». Сумма инвестиций в течение трёх лет в регионах РФ составит около восьми миллиардов рублей.