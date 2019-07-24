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Глава нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов сообщил, что сохраняет интерес к покупке татарстанского производителя удобрений «Аммоний», и подал заявку на весь пакет его акций.

Мы подавали заявку, но не агрессивную. Мы подавали заявку на весь пакет, — сообщил Алекперов журналистам. Он также назвал газохимию стратегическим проектом компании. Ранее «Коммерсант» писал, что на завод «Аммоний»,...