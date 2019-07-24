Высокий суд Лондона обязал основателя «Пятёрочки» Андрея Рогачёва выплатить бывшему партнёру Михаилу Горяинову 221 тыс. фунтов стерлингов (17,4 млн рублей) за судебные издержки. Они судятся из-за проекта сети рынков в Москве.
Истец обязан выплатить ответчику сумму в 221 тысячу фунтов стерлингов в счёт судебных издержек, — цитирует «360» решение суда.
Как писал News.ru, компании X5 Retail Group придётся приостановить открытие новых магазинов в Санкт-Петербурге. Группа управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Мораторий наложило УФАС. Причина — достижение ретейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе. В случае несоблюдения запрета антимонопольщики могут оспорить сделки в суде, заявил на пресс-конференции глава петербургского управления Вадим Владимиров.