https://static.news.ru/photo/90d72d26-9109-11e9-92cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли создало новый механизм лизинговой субсидии в отношении промышленной техники, сообщил замглавы ведомства Василий Осьмаков.

По его словам, нововведение начнёт действовать с начала будущего года, а осенью состоится первый отбор участников программы.

Правила её предоставления планируем уже на этой неделе внести на рассмотрение в правительство, — отметил он.

Осьмаков добавил, что производители товаров, предназначенных для экспорта, получат приоритетный доступ к субсидии, передаёт портал « Будущее России. Национальные проекты ».

Ранее News.ru писал, что столичные власти введут новую программу поддержки бизнеса. Работающих по франшизе предпринимателей поддержат субсидиями. Проект соответствующего постановления уже подготовлен Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.