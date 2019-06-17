Министерство промышленности и торговли создало новый механизм лизинговой субсидии в отношении промышленной техники, сообщил замглавы ведомства Василий Осьмаков.
По его словам, нововведение начнёт действовать с начала будущего года, а осенью состоится первый отбор участников программы.
Правила её предоставления планируем уже на этой неделе внести на рассмотрение в правительство, — отметил он.
Осьмаков добавил, что производители товаров, предназначенных для экспорта, получат приоритетный доступ к субсидии, передаёт портал «
Ранее News.ru писал, что столичные власти введут новую программу поддержки бизнеса. Работающих по франшизе предпринимателей поддержат субсидиями. Проект соответствующего постановления уже подготовлен Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.