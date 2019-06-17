https://static.news.ru/photo/e0495132-9130-11e9-9dd3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Министерство энергетики России в целом поддерживает инициативу группы «Россети» о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением входящей в структуру компании ФСК ЕЭС. Об этом заявил представитель ведомства.

Минэнерго России предлагает дифференцировать тариф на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС», в зависимости от категории потребителей услуг, — цитирует собеседника ТАСС.

По словам собеседника агентства, это делается для «снижения негативных экономических последствий от наличия перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе, а также создания равных условий ведения бизнеса (крупного по отношению к малому и среднему)».

Представитель ведомства также добавил, что Минэнерго в целом «поддерживает инициативу ПАО „Россети“».

Разногласия по подходам дальнейшей реализации будут рассматриваться в установленном порядке в правительстве России, — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что «Россети» предлагают выровнять тарифы на передачу электроэнергии в стране, повысив их для своей дочерней структуры — ФСК ЕЭС.

По оценке компании, доля сетевой составляющей в конечной цене на электроэнергию потребителей ФСК ЕЭС в настоящее время равна 15%, а у подключённых к распределительным сетям потребителей территориальной сетевой организации — 42%.

Как писал News.ru, глава Минэнерго Александр Новак в рамках Красноярского экономического форума в конце марта заявлял, что кабмин планирует направить на развитие электросетевой инфраструктуры России к 2024 году не менее 250 млрд рублей.