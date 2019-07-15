https://static.news.ru/photo/0b58e72c-a6e2-11e9-8225-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания Mail.ru Group, которая предоставила летом 2018 года агрегатору такси ГК «Везёт» конвертируемый заём, не давала разрешения на сделку о приобретении «Яндекс.Такси» активов сервиса компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в Mail.ru Group, отвечая на вопрос агентства ТАСС, компания оставляет за собой возможность наложить вето на сделку.

В компании напомнили, что одно из условий договора о предоставлении «Везёт» конвертируемого займа была возможность Mail.ru Group наложить вето на отчуждение ключевых активов группы компаний.

Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group. Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным, — отметили в Mail.ru Group.

Компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») подписала соглашение о приобретении программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт». Сумма инвестиций в течение трёх лет в регионах РФ составит около восьми миллиардов рублей, писал News.ru.