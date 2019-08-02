https://static.news.ru/photo/9190be16-b4ff-11e9-918a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Наумова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший гендиректор «Магнита» и «Пятёрочки» Ольга Наумова может возглавить группу компаний «Дикси». Об этом заявили несколько источников в российском ритейле. Однако сама она своё возможное назначение на новую должность отрицает.

«Дикси» сейчас находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль». Приход Наумовой к управлению мог бы ускорить масштабирование бизнеса, пишет « Коммерсантъ ». Торговая сеть занимается обновлением магазинов, а Ольга Наумова как раз занималась этим в «Пятёрочке» и запускала аналогичную программу в «Магните».

Однако она утверждает: все разговоры вокруг её назначения — лишь слухи.

Могу сказать только одно. Никаких переговоров с «Дикси» не веду, — заявила Наумова ТАСС .

В пресс-службе «Дикси» её возможное назначение также не подтверждают.

В конце июня, как писал News.ru, Наумова покинула пост генерального директора «Магнита», который занимала около года. Причиной её ухода стали разногласия с советом директоров во взглядах на стратегию развития компании.