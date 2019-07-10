https://static.news.ru/photo/d416d724-a317-11e9-b1d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

ЛУКОЙЛ восстановил поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объёме. Об этом заявил первый вице-президент компании Вадим Воробьёв.

Со стороны постоянных западных партнёров ЛУКОЙЛа — покупателей нефти на южной ветке «Дружбы» и из Белоруссии — в настоящее время не поступает каких-либо претензий по поводу несоответствия качества поставляемой нефти согласованным параметрам. Объёмы поставок также полностью восстановлены до контрактного уровня, — передаёт его слова агентство ТАСС .

По словам топ-менеджера, «Транснефть» предоставила ЛУКОЙЛу возможность перераспределить поставки через другие направления, включая морские порты. Это, по словам Воробьёва, помогло избежать негативных последствий при выполнении экспортных контрактов.

Ранее «Роснефть» объяснила причины снижения добычи после проблем на трубопроводе «Дружба» действиями «Транснефти», которая сократила приём сырья в систему магистральных нефтепроводов, полностью забитых суррогатной нефтью.