Авиакомпания «Победа» впервые в истории российской авиации смогла перевезти один миллион человек на 30 самолётах за месяц, сообщили в организации.
Юбилейным стал пассажир, летевший из Москвы в Казань. Ему торжественно вручили подарки в аэропорту прибытия.
Всего за 2019 год на лайнерах компании летали пять миллионов человек. По плану к январю этот показатель составит 10 миллионов, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Как писал News.ru ранее, генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что