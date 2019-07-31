https://static.news.ru/photo/7f99293a-b3c1-11e9-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиакомпания «Победа» впервые в истории российской авиации смогла перевезти один миллион человек на 30 самолётах за месяц, сообщили в организации.

Юбилейным стал пассажир, летевший из Москвы в Казань. Ему торжественно вручили подарки в аэропорту прибытия.

Всего за 2019 год на лайнерах компании летали пять миллионов человек. По плану к январю этот показатель составит 10 миллионов, сообщает пресс-служба авиакомпании.