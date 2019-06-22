https://static.news.ru/photo/04b7ea7c-947b-11e9-88f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Иск в американский суд подала китайская корпорация Huawei. Она требует возвращения оборудования, конфискованного властями США в сентябре 2017 года.

Оборудование было арестовано в 2017 году во время транспортировки из Соединённых Штатов в КНР. Адвокаты Huawei считают, что действия американской стороны не попадают под закон о контроле над экспортно-импортными операциями и являются противозаконными, сообщает Reuters .

Агентство отмечает, что согласно материалам суда, оборудование компании в настоящий момент пылится на складе на Аляске. Ответчиком в иске является Министерство торговли США.

Ранее News.ru сообщал, что Huawei переживёт санкции США. Уверенность в этом выразил основатель компании Жэнь Чжэнфэй. Он напомнил, что включение Huawei в американский чёрный список никак не влияет на китайский рынок, и выручка компании в 2019 году, предположительно, составит $100 млрд. Кроме того, Microsoft возобновила продажи ноутбуков Huawei, хотя речь идёт об устройствах, оставшихся на складе, а не о новых поступлениях.