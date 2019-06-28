Онлайн-продавец билетов «Кассир.ру» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на недобросовестную конкуренцию со стороны «Яндекса».
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Директор по правовым вопросам «Кассир.ру» Илья Ковалевский отметил, что пользователю необходимо дать возможность выбора оператора при попытке купить билет в виджетах «Яндекса».
News.ru ранее писал, что ФАС запретит банкам упоминать в рекламе факт госучастия в уставном капитале финансовой организации. Цель — пресечение недобросовестной конкуренции.