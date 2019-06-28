https://static.news.ru/photo/ef98e57c-9968-11e9-8ced-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Онлайн-продавец билетов «Кассир.ру» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на недобросовестную конкуренцию со стороны «Яндекса».

Как сообщает « Коммерсант », «Кассир.ру» не устраивает виджет быстрой покупки через сервис «Яндекс.Афиша». В компании заявили, что поскольку стоимость билетов на мероприятия у всех одинаковая и устанавливается организатором, то приоритетное размещение виджетов на самых популярных страницах поисковика может быть преимуществом.

Директор по правовым вопросам «Кассир.ру» Илья Ковалевский отметил, что пользователю необходимо дать возможность выбора оператора при попытке купить билет в виджетах «Яндекса».

News.ru ранее писал, что ФАС запретит банкам упоминать в рекламе факт госучастия в уставном капитале финансовой организации. Цель — пресечение недобросовестной конкуренции.