https://static.news.ru/photo/ab501088-9e32-11e9-b980-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Капитализация «Газпрома» преодолела уровень в 6 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на МосБирже.

По состоянию на 10:51 мск обыкновенные акции компании демонстрировали рост на 1,01% — их цена составила 254,15 рубля за бумагу.

«Газпром» является лидером по капитализации среди российских компаний, второе место по данному показателю занимает Сбербанк (5,44 трлн рублей), третье — «Роснефть» (4,44 трлн рублей).

Ценные бумаги «Газпрома» растут с середины мая 2019 года, когда правление компании рекомендовало выплату дивидендов в размере 16,61 рубля на акцию, что выше уровня выплат по итогам 2017 года более чем в два раза.

Как ранее писал News.ru, «Газпром» и «Туркменгаз» подписали пятилетний контракт на покупку туркменского природного газа. Об этом говорится в сообщении российской компании.