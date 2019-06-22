https://static.news.ru/photo/0892867e-94bd-11e9-9d1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российское правительство поддержало законопроект, подразумевающий увеличение срока планирования закупок у субъектов малого и среднего бизнеса с одного года до трёх лет.

Согласно решению, опубликованному на сайте кабмина, соответствующий документ был рассмотрен и одобрен 17 июня в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении .

По мнению членов правительства, благодаря расширению срока планирования представители малого и среднего бизнесов смогут получать сведения о долгосрочных потребностях заказчиков и заблаговременно принимать решение об участии в закупке.

Ранее News.ru писал, что Госдума рассмотрит поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд. По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, предполагается ввести рейтинг деловой репутации бизнеса.