https://static.news.ru/photo/b5d3a8d8-9f8d-11e9-86d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance

Уголовное дело в отношении руководителя Химкинского земельного комитета Марии Дунюшиной передано в прокуратуру, её подозревают в мошенничестве при передаче IKEA прав на 20 га в Подмосковье.

Участком в Химках шведская компания пользуется с 1993 года по договору аренды сроком на 49 лет, выданным администрацией района, в 2011 году она выкупила 16,5 га из арендованных. С 2012 года между компанией и сельхозпредприятием «Химки-Молжаниново» возник конфликт: КХСП настаивает, что IKEA получила земли незаконно, пишет « Коммерсант ».

Уголовное дело по факту передачи земли было возбуждено в 2016 году, но оба фигуранта — чиновники администрации Химок Игорь Гончаренко и Юрий Кораблин — скончались, после чего подозреваемой стала Мария Дунюшина. Адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко допускает возможность влияния приговора, если чиновницу признают виновной, на арбитражный суд — IKEA может лишиться прав на землю.

Адвокат, представляющая интересы шведских бизнесменов, Екатерина Мухина, выразила удивление тем фактом, что у «Химки-Молжаниново» не было претензий на протяжении 18 лет. Права компании на участок были подтверждены несколькими судами различных инстанций, включая Верховный, подчеркнули в IКЕА.

Как писал News.ru ранее, ООО «ИКЕА Мос (Торговля и Недвижимость)» подало апелляцию на отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 79,5 млн рублей с ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого является Павел Грудинин.