https://static.news.ru/photo/b06bcb16-9f95-11e9-99c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look

Заместитель гендиректора аэропорта Шереметьево по персоналу Александра Яковлева назначена и.о. главы «дочки» МАШ — «Шереметьево Хэндлинг».

Должность заместителя генерального директора аэропорта при этом за Яковлевой сохраняется. Новому руководству и менеджменту предстоит в сжатые сроки решить проблемы с транспортировкой багажа, которые возникли в компании с мая — начала пиковых нагрузок, пишет « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, свыше 500 человек дополнительно привлечены к работе по обработке багажа в московском аэропорту Шереметьево из-за задержек выдачи, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова. По её словам, на данный момент в воздушной гавани действует поэтапный перевод рейсов из терминала D.