Авиакомпания Georgian Airways объединится с «Почтой Грузии» для развития воздушных грузоперевозок.
Гендиректор компании Роман Бокерия рассказал, что это принесёт перевозчику дополнительный доход. Планируется, что с каждым пассажирским рейсом самолёты Georgian Airways смогут перевозить около 750 килограммов грузов, пишет «
Как писал News.ru ранее, приостановка авиасообщения между Грузией и Россией нанесла авиакомпании ущерб в $25 млн. Ей пришлось вернуть около 80% ранее проданных билетов. Наряду с этим резко снизилось количество желающих их приобрести.