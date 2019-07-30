https://static.news.ru/photo/c7a7585c-b324-11e9-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Авиакомпания Georgian Airways объединится с «Почтой Грузии» для развития воздушных грузоперевозок.

Гендиректор компании Роман Бокерия рассказал, что это принесёт перевозчику дополнительный доход. Планируется, что с каждым пассажирским рейсом самолёты Georgian Airways смогут перевозить около 750 килограммов грузов, пишет « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, приостановка авиасообщения между Грузией и Россией нанесла авиакомпании ущерб в $25 млн. Ей пришлось вернуть около 80% ранее проданных билетов. Наряду с этим резко снизилось количество желающих их приобрести.