Чаще всего российские бизнесмены жалуются на рейдерство и необоснованное уголовное преследование. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на ведомственном интернет-канале
Вот как выглядит топ-5 тем, с которыми обращаются предприниматели. Первая — неправомерные действия в отношении имущества хозяйствующих субъектов, в том числе проявление рейдерства. Вторая — необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу, а также избрание иных мер пресечения. Третья — нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд, — пояснил Куренной.
Четвёртой в списке стала жалоба на нарушение порядка проведения проверок, а пятой — «необоснованное принятие мер административного принуждения».
По словам Куренного, прокуроры отклоняют до 40% предложенных внеплановых проверок.
Ранее президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что росту предпринимательства в России мешают избыточные и устаревшие контрольно-надзорные меры властей, ранее писал News.ru.