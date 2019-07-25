https://static.news.ru/photo/22da817c-aec5-11e9-9093-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Чаще всего российские бизнесмены жалуются на рейдерство и необоснованное уголовное преследование. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на ведомственном интернет-канале «Эфир» .

Вот как выглядит топ-5 тем, с которыми обращаются предприниматели. Первая — неправомерные действия в отношении имущества хозяйствующих субъектов, в том числе проявление рейдерства. Вторая — необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу, а также избрание иных мер пресечения. Третья — нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд, — пояснил Куренной.

Четвёртой в списке стала жалоба на нарушение порядка проведения проверок, а пятой — «необоснованное принятие мер административного принуждения».

По словам Куренного, прокуроры отклоняют до 40% предложенных внеплановых проверок.

Ранее президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что росту предпринимательства в России мешают избыточные и устаревшие контрольно-надзорные меры властей, ранее писал News.ru.