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Совет директоров компании «Транснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 77,611 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

На обыкновенную и привилегированную акцию придётся выплата в 10,706 тысячи рублей. По итогам заседания совета директоров компании на дивидендные выплаты рекомендовано направить 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли «Транснефти». Соответствующая рекомендация...