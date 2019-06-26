Гендиректор покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров
Мария Кузнецова
10:27, 26 июня 2019
https://static.news.ru/photo/8e51a00e-97e4-11e9-a971-fa163e074e61_1024.jpgГенеральный директор, председатель правления ПАО "Магнит" Ольга НаумоваФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова покидает свой пост. Её должность займёт действующий президент компании Ян Дюннинг.
Ян Дюннинг, президент ПАО «Магнит», возьмёт на себя роль генерального директора. Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса, — сообщили ТАСС в компании.
Как писал News.ru, генеральным директором ретейлера «Утконос» станет бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски. С августа 2018 года он являлся консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям.