https://static.news.ru/photo/1e69eb6e-9c14-11e9-bb23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Российский «Газпром» нарастил объёмы добычи газа в январе—июне на 2,3% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно данным «Газпрома», за первое полугодие 2019 года было добыто 258,7 млрд кубометров газа.

Это максимальный показатель добычи в первом полугодии за последние восемь лет (с 2011 года) и на 2,3% (на 5,7 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года, — отмечается в сообщении.

При этом в компании отмечают снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 5,5%, до 95,3 млрд кубометров газа. В то же время экспорт в отдельные страны увеличился. Так, поставки в Венгрию выросли на 67,2%, в Австрию — на 28,5%, в Чехию — на 48,2%, в Словакию — на 21,1%, в Нидерланды — на 6,4%, в Италию и Францию — на 1,5%.

Спрос на внутреннем рынке на газ компании из ГТС за шесть месяцев стал меньше на 2% (на 2,6 млрд кубометров).

Компания также отмечает, что постройка трубопровода «Северный поток — 2» по дну Балтики осуществлена на 61,2% от его общей длины — к сегодняшнему дню уложен 1501 км труб.

Как ранее писал News.ru, компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщила, что отзывает одну из трёх заявок на основной маршрут газопровода, который должен был проходить в территориальных водах Дании. Соответствующее письмо получило Датское энергетическое агентство.