«Татнефть» купит у финской корпорации Neste весь топливно-розничный бизнес в России, который включает 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге.
Соответствующее соглашение представители компаний подписали 5 июля. Они надеются завершить сделку до конца текущего года.
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Согласно отдельному договору, после закрытия сделки сеть ещё до пяти лет продолжит работать под брендом Neste.
Ранее News.ru писал, что«Татнефти» начали поступать претензии из-за загрязнённого топлива в трубопроводе «Дружба». Однако все полученные жалобы не выходят за рамки разумного и находятся в пределах договорных отношений.