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«Татнефть» купит у финской корпорации Neste весь топливно-розничный бизнес в России, который включает 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге.

Соответствующее соглашение представители компаний подписали 5 июля. Они надеются завершить сделку до конца текущего года.

По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе страны — одного из самых приоритетных регионов для российской компании, является существенным вкладом в достижении стратегических целей, в том числе реализации около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.

Согласно отдельному договору, после закрытия сделки сеть ещё до пяти лет продолжит работать под брендом Neste.

Ранее News.ru писал, что«Татнефти» начали поступать претензии из-за загрязнённого топлива в трубопроводе «Дружба». Однако все полученные жалобы не выходят за рамки разумного и находятся в пределах договорных отношений.