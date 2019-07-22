https://static.news.ru/photo/0047efa8-ac79-11e9-ba9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что финансовое оздоровление всех предприятий Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) потребует докапитализации на сумму более 300 миллиардов рублей. По его словам, интеграция ОАК в состав госкорпорации уже началась.

Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 миллиардов, — цитирует ТАСС Чемезова.

Он пояснил, что средства, прежде всего, необходимы на реализацию «программы МС-21 и других гражданских проектов».

Как писал News.ru, стоимость компании-производителя лайнеров Sukhoi SuperJet 100 — «Гражданские самолёты Сухого» — оценили в 44,8 млрд рублей, авиапроизводителя «Иркут» — в 56,8 млрд рублей. Оценка проводилась в рамках объединения гражданских активов Объединённой авиастроительной корпорации в единое предприятие. Решение о вхождении компаний ГСС, ООО «ОАК — Центр комплексирования» и АО «Новые гражданские технологии» в ПАО «Корпорация „Иркут“» было принято советом директоров ОАК в конце апреля.