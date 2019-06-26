https://static.news.ru/photo/352429cc-97f6-11e9-866f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший глава Росгеологии Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка. Об этом сообщил представитель кредитной организации.

По его словам, в сферу ответственности первого вице-президента будут входить вопросы направления развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. Панов имеет значительный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в данной сфере в «Газпроме», «Норильском никеле» и во главе Росгеологии, отмечают в Газпромбанке.

На посту руководителя Росгеологии Романа Панова 1 апреля 2019 года сменил бывший заместитель министра экономического развития и экс-глава ВЭБ Сергей Горьков на фоне скандала с некорректным поведением бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга.

Большие вложения намерены сделать власти в геологоразведку на Колыме. По данному поводу на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между главой края и начальником Росгеологии, писал News.ru.