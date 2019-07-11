https://static.news.ru/photo/e73c4e6c-a3b0-11e9-af92-fa163e074e61_1024.jpg Фото: gazprom.ru

Экспорт газа в апреле–июне 2019 года принёс «Газпрому» на 38% меньше доходов, чем в предыдущем квартале. Такие данные следуют из материалов Банка России.

Как отмечает регулятор, показатель снизился с $14,1 млрд в первом квартале года до $8,7 млрд во втором. При этом негативная динамика наблюдается и за шесть месяцев с начала года в целом. Доходы «Газпрома» в январе–июне 2019 года сократились к аналогичному периоду 2018 года на 3,8%, составив $22,8 млрд, свидетельствуют данные ЦБ.

Как ранее писал News.ru, вернуться к обсуждению проблемы транзита газа Россия и Украина могут после выборов в Верховную раду. Об этом в ходе встречи с руководителем политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.