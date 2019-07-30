Чистая прибыль компании Apple сократилась на 8,44% до $41?57 млрд по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года.
Прибыль корпорации составила в пересчёте на одну акцию $8,86 (в прошлом году — $8,99), выручка снизилась на на 16,55% и составила $196,134 млрд.
Чистая прибыль Apple по итогам III квартала сократилась на 12,8% до $10,044 млрд, разводнённая составила $2,18 в пересчёте на акцию против $2,34 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 1,02% до $53,809 млрд, говорится в
Как писал News.ru ранее, компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.