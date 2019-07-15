https://static.news.ru/photo/2ce78362-a78c-11e9-8001-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gerard Lacz/Xinhua/Global Look Press

Оптовые цены на сахар в июне 2019 года в России упали по сравнению с ноябрём 2018 года на 27,5%. В ноябре, когда сахар в опте впервые стал дешеветь, 1 кг стоил в среднем 37 рублей, в июне — уже 26,9 рубля.

Июньские цены стали самыми низкими как минимум за последние пять лет. В рознице цены на сахар также снижаются, но не столь заметно, сообщает РБК .

Издание отмечает, что снижение отпускных цен происходит из-за рекордных запасов. Предложение превышает спрос, но это нетипичная картина на российском рынке.

Сезон в отрасли начинается в августе и длится по июль. В конце сезона, как сейчас, спрос на оставшийся сахар бывает традиционно высок из-за необходимости у производителей компенсировать затраты на хранение. В последние годы максимальная цена была отмечена в июне 2016 года — 45,1 рубля за кг, а минимальная в июне 2018 года — 32,8 рубля.

Ранее News.ru сообщал, что цены на продовольственные товары в июне 2019 года опустились на 0,5% к предыдущему месяцу, отрицательная динамика по этому компоненту инфляции наблюдается впервые с сентября 2018-го, следует из материалов Центробанка. Снижение цен на продукты обусловлено, в основном, удешевлением овощей и фруктов, следует из данных ЦБ.